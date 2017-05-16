FETÖ'den tutuklanan 3 günlük anne serbest bırakıldı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, dün Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan kadının, örgütsel yapı içerisinde "il imamına" bağlı sözde "il eğitim danışmanlığı" görevini yürütmesi, örgütün üniversiteye göndermiş olduğu öğrencilerin koordinasyonunu sağlaması, 17-25 Aralık'tan sonra örgütün talimatıyla Bank Asya'da hesap arttırımı yapması ve aleyhine verilen tanık ifadeleri ve şüpheli beyanları bulunması nedeniyle yakalandığı belirtildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Kadının Mersin dışında yakalanarak tutuklandığı hatırlatılan açıklamada, "Şüphelinin yeni doğum yapmış olması yönündeki doktor raporlarının ulaşması üzerine, derhal Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda tutuklama kararı kaldırılarak adli kontrol kararı verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Aysun Aydemir (31), Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.