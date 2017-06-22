FETÖ'den tutuklu Ahmet Altan hakim karşısına çıktı

Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin ve Emre Uslu'nun da aralarında bulunduğu 17 sanıklı FETÖ'nün medya yapılanması davasının ikinci duruşmasında Ahmet Altan savunma yaptı.

"ADALET SARAYI HUKUK MEZBAHASINA DÖNDÜRÜLMÜŞ"

Tutuklu sanık Ahmet Altan, "İddianame olduğu ileri sürülen, zekadan ve hukuktan yoksun bu metin ciddi bir savunmayı asla hak etmiyor. İddianameyi okuyunca Adalet Sarayı denilen yerlerin bir hukuk mezbahasına döndürüldüğünü kavrıyorsunuz. İddianameyi incelediğimizde hukuk sisteminin cüzzama yakalandığını, etlerinin lime lime döküldüğünü dünyayla birlikte göreceğiz. İddianame olduğu söylenen bu temelsiz metni parça parça ederek bir karşı iddianame yazmak için anlatacağım anlatacaklarımı. Size, hukuk sisteminin yakalandığı korkunç hastalığı, bu iddianameyi madde madde inceleyerek göstereceğim." dedi.