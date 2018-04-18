FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasına operasyon

1 Çanakkale Köprüsü'nde kazık çakma çalışmaları başladı 2022 yılında tamamlanması planlanan proje için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

2 Mevlüt Uysal'a erken seçim soruldu Uysal, erken seçimle ilgili bir soru üzerine, "Herhalde 1-2 gün içerisinde netleşir. Biz İstanbul olarak seçim olsa da biz İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

3 Okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlar kep attı Tokat'ta okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan 14 kadın düzenlenen törenle kep atma mutluluğu yaşadı.

4 Edirne Sarayı turizme açılacak Edirne'de İstanbul'un fethine kadar Osmanlı Devleti'nin yönetildiği, 2'nci Murat ve Fatih Sultan Mehmet'in de yaşadığı Edirne Sarayı, yapılan çalışmayla ayağa kaldırılıyor.

5 Ying ve Yang Evi Almanya’da yaşayan bir aile için tasarlanan bu evin çatısı, kendi kendine yeterli olacak bir gıda serasından oluşuyor.

6 CHP'liler Ahmet Necdet Sezer’i ziyaret etti Uzun süredir gözlerden uzak olan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, CHP Gölbaşı İlçe Teşkilatı'nı konutunda ağırladı.