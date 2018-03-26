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FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Kırşehir merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.

AA | 26.03.2018 - 14:16..
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Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Kırşehir, Mersin, Hatay, Ankara, Diyarbakır, Edirne, Çanakkale ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

YAKALANAN 10 KİŞİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Operasyonda, teğmen A.K. Mersin'de, teğmen H.G ve astsubay Y.K. Hatay'da, teğmen M.Y ve astsubay O.İ. Ankara'da, astsubaylar T.B ve Ç.A. Diyarbakır'da, astsubay S.S. Edirne'de, astsubay B.A. Çanakkale'de, uzman çavuş E.C. Ağrı'da gözaltına alındı.

Kırşehir'e getirilen zanlılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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