taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8149
EURO
4,5238
ALTIN
156,38
PETR
65,0200

FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgali davası

159 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

AA | 22.12.2017 - 13:15..
  1. Haberler
  2. Gündem

1

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nın işgaline ilişkin 95'i tutuklu 159 şüpheli askerle ilgili soruşturma tamamlandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tüm şüphelilerin "Anayal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "Silahlı terör örgütü" suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bazı şüpheliler hakkında, "Kasten öldürme", "Öldürmeye teşebbüs etme", "Kamu kurumu faaliyetini cebir veya tehdit kullanarak engellemek", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "Konut dokunulmazlığının ihlali", "Silahla tehdit", "Kasten yaralama", "Mala zarar verme" suçlarından ise 15'er yıldan 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen oranda hapis cezaları istendi.

İlginizi Çekebilir
Ahmet Hakan CHP'li Engin Altay'ın sözlerini değerlendirdi
Hürriyet yazarı Hakan, CHP'nin böyle devam etmesi durumunda sittin sene iktidara gelemeyeceğini yazdı.
Berat Albayrak AA'nın yılın fotoğraflarını oyladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Anadolu Ajansı'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katılarak 3 kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yılın fotoğrafını oyladı
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.
PKK'nın mağarasından etek çıktı
Diyarbakır'da tamamlanan operasyonda teröristlere ait giyim malzemelerinin arasında etek bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

37
Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

82
Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

57
FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

108
Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

69
2018 yılı bütçesi kabul edildi

2018 yılı bütçesi kabul edildi

69
Ahmet Han: Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu

Ahmet Han: Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu

227
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM