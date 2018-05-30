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FETÖ'nün finans ayağına yönelik operasyon: 59 gözaltı kararı

FETÖ'nün finans ayağına yönelik yapılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 59 şüpheliden 29'u yakalandı.

İHA | 30.05.2018 - 10:22..
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ silahlı örgüt mensuplarının örgütün finansmanı kapsamında elde edilen himmet paralarının şüphe çekmeden aklanabilmesi için belirli tutarlar halinde Asya katılım bankası A.Ş nezdindeki muhtelif hesaplara para aktarılmasını sağlayarak bu hesaplara bloke koydurdukları iddiası ise MASAK tarafından şüpheli işlem bildiriminde bulunulan 59 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilerek operasyon başlatıldı.

29 şüpheli şahıs ele geçirilirken firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ettiği bildirildi.

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