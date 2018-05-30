1 İstanbul’da ilkokulu soyan hırsızlar yakalandı Sultangazi’de bir ilkokula pencerenin demir parmaklıklarını kırarak girerek çok sayıda dizüstü bilgisayar ve bir miktar para çalan hırsızlar yakalandı.

2 Aziz Yıldırım: Seçimi rahat kazanacağım Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu.

3 FETÖ'nün finans ayağına yönelik operasyon: 59 gözaltı kararı FETÖ'nün finans ayağına yönelik yapılan soruşturma kapsamında 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

4 Paris'te mülteci kampı dağıtılıyor Paris'in göbeğinde bulunan Millenium mülteci kampı bugün polisler tarafından kapatılıyor. Çok sayıda polisin girdiği kamptan mülteciler çıkartılırken, çadırlar iş makineleriyle söküldü.

5 Bergüzar Korel'in köpek isyanı Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, çekim yaptıkları Beykoz Kundura Fabrikası'nın yakınında zehirlenmesi ve kuyruğunun kesilmesine isyan etti.

6 Aşk İdo Tatlıses'i eritti "Zayıflamak için ölüm orucuna girdim" diyen İdo'nun fotoğrafı, hayranları arasında olay oldu