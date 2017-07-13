FETÖ'nün firari isimleri her yerde aranıyor

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi, öncesi ve sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anadolu Yakası'ndaki faaliyetlere ilişkin Anadolu Cumhuriyet Basavcılığı tarafından yoğun ve titiz bir çalışma yürütüldü.

900 DAVA AÇILDI

Bu kapsamda darbe öncesi ve sonrası terör örgütünün tüm faaliyetlerine ilişkin açılan dava sayısı toplamda 900'e ulaştı.

KAÇTILAR

Söz konusu çalışmalar kapsamında aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile üst düzey yöneticileri, üyeleri ile terör örgütüyle irtibatlı kişiler hakkında soruşturma yürütülen isimlerden bin 936'sı adalet önünde hesap vermek yerine kaçma yolunu tercih etti.

YAKALAMA VE TUTUKLAMA KARARI

Başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere farklı ülkelere kaçan firariler hakkında ilgili savcılıklarca yakalama ve tutuklama kararı çıkartıldı.

AA ekibinin derlediği bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda, bin 601 kişi "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan, 116 kişi ise 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma ve davalarda firari olarak aranıyor.

FİRARİ İSİMLER

Buna göre terör örgütü elebaşı Gülen ile kamuoyunun yakından tanıdığı Emrullah Uslu, Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin, "Fuatavni" adlı twiter hesabının kurucusu Said Sefa, ile eski futbolcular Hakan Şükür, Arif Erdem ile darbe girişiminde aktif rol alan eski komutanların da aralarında bulunduğu bini aşkın kişi, firari konumunda bulunuyor.

DARBE GİRİŞİMİNDEKİ ROLLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan soruşturma ve davalarda da darbe girişimine katılan 18 sanık firariler arasında yer alıyor. Bu kişiler arasında darbe girişiminin organize edildiği toplantılara katılan bazı generaller de bulunuyor.

İstanbul 'da 6 eski general ve 17 eski subayın yargılandığı ana darbe davasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra, eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, eski Albay Ahmet Zeki Gerehan, eski Kurmay Albay Onur Özden, eski Kurmay Albay Rıfkı Keser, eski Kurmay Albay Uzay Şahin, eski Kurmay Yarbay İrfan Arat, eski Kurmay Yarbay Engin Durmaz ve eski Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu darbe girişimi öncesi ve sırasında kritik görevleri üstenip darbenin önlenmesi üzerine soluğu kaçmakta bulanlar arasında yer alıyor.

Söz konusu kişilerin İstanbul'da şehit edilen 89 kişinin ölümünden ve aralarında Orgeneral Ümit Dündar'ın da bulunduğu 5 kişinin kaçırılmasına teşebbüs eylemi ile tüm darbe faaliyetlerinden sorumlu olarak haklarında suçlamalar bulunuyor.

Buna göre eski Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin davada eski Binbaşı Mustafa Köroğlu ve eski Kurmay Albay Uğur Yıldız aranıyor.

HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI

Darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyet ve eylemlere ilişkin 116 askerin yargılandığı davada eski Kurmay Binbaşı Zafer Özleblebici, firariler arasında yer alıyor.

TUZLA PİYADE OKULU

Darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulundaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 40 sanığın yargılandığı davada eski binbaşı Murat Çoban hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşananlara ilişkin 27 sanığın yargılandığı davada, eski Yarbay İsmail Girgin firari konumunda bulunuyor.

TAKSİM MEYDANI'NDAKİ YARALANMALAR

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Taksim Meydanı'nda 39 kişinin yaralanmasına neden olan olaylara ilişkin 99 askerin yargılanacağı davada da Eyüp Mehmet Çalışkan, Fikri Nokta, Hacı Baysoy ve Hakan Üzülmez firariler arasında yer alıyor.

Terör örgütünün darbe girişiminde jandarmanın İstanbul'daki faaliyetleriyle yapılanmasına ilişkin 92 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, 14 kişi firari olarak aranıyor.

MİT TIRLARININ DURDURULMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adana ve Hatay'da 19 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin 55 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede 10 "sivil imam" da firari konumunda bulunuyor.

HRANT DİNK CİNAYETİ

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra eski Zaman gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, eski emniyet müdürü Coşkun Çakar, eski savcı Zekeriya Öz ile Mehmet Faruk Mercan, Adem Yavuz Arslan, Halil İbrahim Koca firariler arasında yer alıyor.

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davada, ''fuatavni'' hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa ile kapatılan Zaman gazetesinin eski muhabiri Bülent Ceyhan da firari olarak aranıyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddiasıyla açılan davada da FETÖ'nün kilit isimleri Bülent Keneş, Ekrem Dumanlı, Emrullah Uslu, Tuncay Opçin'in da aralarında bulunduğu 11 sanık firariler arasında yer alıyor.

FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan ve yetkisizlik kararıyla Sakarya'ya gönderilen dosyada, eski futbolcu Hakan Şükür firari olarak aranıyor.

Terör örgütünün futbol yapılanmasında eski futbolcu Arif Erdem de firari konumunda bulunuyor.

FİRARİ HAKİM VE SAVCILAR

Haklarında FETÖ'den dava açılan ve meslekten ihraç edilen eski hakim ve savcılardan, Mehmet Ali̇ Uysal, Durmuş Yi̇ği̇t, Nurullah Çınar, Hadi̇ Çağdır, Mustafa Boz, Eşref Aksu, Sedat Sami̇ Haşıloğlu, Hi̇kmet Usta, Davut Bedi̇r, Gökmen Demi̇rcan, Yakup Hakan Günay da haklarındaki soruşturma ve davalar kapsamında aranıyor.

Terör örgütünün Marmara, İstanbul, Yıldız Teknik ve İstanbul Teknik üniversitelerindeki akademik yapılanmaları kapsamında, ihraç edilen 30'u aşkın akademisyen de firariler arasında yer alıyor.

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasında terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen, eski TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay, Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik açılan davada, sanık Levent Özkul, meslekten ihraç edilen 20 eski BDDK çalışanı da firariler arasında bulunuyor.

FETÖ'nün avukat, hakim ve savcıyla emniyet yapılanmalarına yönelik bazı soruşturmalarda da 250'ye yakın kişi aranıyor.

KUMPAS DAVASININ FİRARİLERİ

Terör örgütüne yönelik 17/25 Aralık, Tahşiyeciler, Selam Tevhid, Balyoz ve Futbolda şike gibi kumpas davalarında da aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in de bulunduğu eski polis, savcı hakim ile farklı meslek gruplarından çok sayıda kişi, firari olarak aranıyor.

Futbolda şike kumpası davasında, Fetullah Gülen, İhsan Kalkavan, avukat Cemalettin Mutlu, eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu, örgüt yöneticilerinden Osman Karakuş, kapatılan Fatih Üniversitesinin Rektörü Şerif Ali Tekalan, yine örgütün üst düzey yöneticilerden Prof.Dr. Suat Yıldırım, Ekrem Dumanlı, Mehmet Likoğlu, Muhammed Fatih Uğur ve Nazif Aktaş firariler arasında yer alıyor.

Terör örgütünün 17/25 Aralık kumpasında, Sinan Dursun, eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Tosun ve Muammer Akkaş, "Selam Tevhid" davasında, FETÖ elebaşı Gülen, Emrullah Uslu ile 6 sanık, "Tahşiyecilere Kumpas" davasında eski emniyet müdürü Tufan Ergüder ile bazı polisler aranıyor.

ANADOLU YAKASINDAKİ SORUŞTURMALAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Pinhan Restaurant, Kaynak Holding, Bank Asya, Dumankaya İnşaat, Akfa Holding, Kimse Yok mu Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmalarda da 219 şüpheli firari konumunda bulunuyor.

Bu firariler arasında FETÖ adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan Maltepe'deki "Pinhan Restaurant"ta örgütün gizli toplantılarının yapıldığı, karargah olarak kullanıldığı, himmet ve diğer gelirlerin şirketin geliriymiş gibi sisteme sokulduğu iddiasıyla açılan davada, örgütün üst düzey yöneticileri olduğu belirtilen Ali Çelik, Ahmet Çelik ile Vedat Köprücü, Aziz Özdemir, Faik Toklucu, Ferhan Cahit Mermer, Mehmet Barut, Murat Solmaz, Orhan Keskin, Ömer Çelik, Özcan Saf, Sıddık Oğuş, Veysi Barut, Ömer Barut yer alıyor.

FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun, eski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İzzet Akyar, eski Yönetim Kurulu Üyesi Ali Akbulut, eski yöneticilerden Mustafa Talat Katırcıoğlu, "FETÖ'nün ikinci adamı" olduğu değerlendirilen Cevdet Türkyolu ve FETÖ/PDY'nin tepe ismi Mustafa Özcan’ın da aralarında bulunduğu 73 şüpheli firari olarak aranıyor.

Bank Asya'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ise aralarında Bank Asya’nın eski genel Müdürü Ahmet Beyaz, Ahmet Sait Kavurmacı, Ali Safi, Talha Salih Yayla (yönetim kurulu üyesi), Zafer Ertan gibi isimlerin bulunduğu 29 şüpheli, firari konumunda bulunuyor.

Yine Anadolu Yakası'nda yürütülen soruşturmalarda, Dumankaya İnşaat sahipleri, Kimse Yok Mu Derneği gibi soruşturmalarda da 100'e yakın isim aranıyor.