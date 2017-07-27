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FETÖ'nün gaybubet evleri basıldı

Örgütün "güvenli ev" diye tabir ettiği "gaybubet" evlerinde kaldıkları belirlenen 25 şüpheli gözaltına alındı.

27.07.2017 - 10:15
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fetö

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında örgütün yeni il yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün "güvenli ev" diye tabir ettiği "gaybubet" evlerinde kaldıkları belirlenen 36 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray, Ağrı, Ankara, Gaziantep, Kütahya, Mersin, Hatay ve Trabzon'da belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

11 KİŞİ ARANIYOR

Adreslerinde bulunamayan 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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