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FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 48 gözaltı

Erzurum’da FETÖ’nün gaybubet evlerine yönelik yapılan operasyonda terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen’in yakın akrabalarının da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

İHA | 20.12.2017 - 17:08..
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ’nün "gaybubet" evlerine yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda şüpheli 21 şahıs ile bunlara yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 27 kişi gözaltına alındı.

ARALARINDA ÜST DÜZEY İSİMLER DE BULUNUYOR

21 şüpheli arasında terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen’in yakın akrabalarının da aralarında bulunduğu üst düzey isimlerin bulunduğu ve bu şahısların zaman zaman başkalarının kimlikleriyle sahte yollarla hastanelerde tedavi gördükleri öğrenildi.

Gözaltına alınan toplam 48 şüpheli Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulanmaya başlandı.

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