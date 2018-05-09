FETÖ'nün hücre evinden 49 milyon kişinin seçmen kütüğü çıktı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik başlatılan çalışma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 37'ye yükseldi.

SAHTE NÜFUS CÜZDANI HAZIRLIYOR

Yakalanan şüpheliler arasında örgütün sözde Afyonkarahisar il imamı R.A, ilçe imamı T.M. ve yardımcıları ile firari örgüt mensuplarına sahte nüfus cüzdanı hazırlayan şüphelinin de bulunduğu öğrenildi.

2009 YILINA AİT SEÇMEN KAYITLARINI İÇERİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerden ilçe imamı T.M'nin el konulan bilgisayar ve flaş belleğinde, 49 milyon vatandaşa ait, 2009 yılı seçmen kayıtlarını içeren kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeler bulundu.