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FETÖ'nün imamından darbe duası

FETÖ'nün il imamına yapılan operasyonda, imamın telefonunda “Bylock, Eagle” çıkarken, 15 Temmuz'da okunması istenen 'Darbe Duası' bulundu.

18.01.2017 - 11:38
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ASD

FETÖ/PDY’nin sözde il imamı Mehmet D. geçtiğimiz ay Kayseri’nin Talas ilçesinde yakalanmış, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Örgütün il imamlığını yaptığı iddia edilen Mehmet D. ile ilgili Elazığ polisi ve Cumhuriyet Savcılığı’nın yaptığı çalışmayla ayrıntılar da ortaya çıkarıldı.

15 TEMMUZ DUASI

Örgütün il imamı Mehmet D.’den ele geçirilen dijital veriler içerisinde 5 Temmuz günü gönderilen ve 15 Temmuz gecesine kadar okunması istenilen hükümeti ve destekleyenleri hedef alan bir dua da çıktı. “Allah eşrardan müminleri muhafaza eylesin” isimli duada, FETÖ’cülerin kendilerine karşı birleşenlere karşı güç istediği yer alırken, sonrasında ise Arapça cümlelerle devam ettiği belirlendi.

Ayrıca, sözde il imamı Mehmet D.’den ele geçirilen dijital veriler içerisinde, AK Parti hükümetini hedef alan ve örgüt lideri Fetullah Gülen tarafından gönderildiği tahmin edilen çok sayıda ses dosyası bulundu.

FETÖ LİDERİ HALKI ’SÜRÜ’ YERİNE KOYMUŞ

Ses dosyasının bir bölümünde, “Öyle yalan söylerler ki halkın yüzde 40’ından 80’ine kadarını sürü gibi arkalarından sürüklerler. Sürüler bunların arkasından bu akı, karayı birbirinden tefrik edemeyecek şekilde sürüklenir giderler. Bu münafıklığı görmeyip sürüklenen insanlar da sadece sürüden ibarettir” gibi cümleler geçmesi dikkat çekti.

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