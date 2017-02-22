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FETÖ'nün imamları PKK'lının evinde yakalandı

Manisa'da kızı PKK/KCK Terör Örgütü'nün dağ kadrosunda olan Ekrem K.'nın evinden 14 FETÖ üyesi çıktı.

22.02.2017 - 23:40
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FETÖ'nün imamları PKK'lının evinde yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kızı PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosunda olan Ekrem K.'nın, üç ay önce kiraladığı evde, yurt dışına kaçırılmak üzere FETÖ üyelerini sakladığını tespit etti.

14 FETÖ'CÜ 2 PKK'LI YAKALANDI

Harekete geçen ekipler, eve baskın düzenledi. Operasyonda FETÖ üyesi 14 kişiyle terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda sahte kimlik, pasaport, para ve dijital materyaller ele geçirildi.

FETÖ'NÜN İL İMAMLARI

Emniyete götürülen şüphelilerin arasında firari olarak aranan FETÖ/PDY örgütünün Batman-Muş il imamı M.S., örgütün firari olarak aranan Mardin-Kilis il imamı O.Ö., firari olarak aranan örgütün Çankırı ili üst yönetiminde bulunan T.Y., örgüte üye olmak suçundan aranan M.Ö, Deniz kuvvetlerinden ihraç edilen üsteğmen M.S., örgüt ile bağlantısı olduğu sebebiyle Batman Tarım İl Müdürlüğü'nden KHK kapsamında ihraç edilen M.Ö.'nün de yer aldığı belirlendi.

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