FETÖ'nün Kayseri'deki 'adliye imamı' cezaevinde

Kayseri'de Şubat 2016 tarihinde hakkında Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı verilen Ahmet Türkmen, Kayseri KOM ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu Ankara'da saklandığı evde yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kayseri'de polis tarafından sorgulanan ve adliyeye gönderilen Türkmen, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı. Başka bir FETÖ/PDY dosyasından cezaevinde bir gün kaldıktan sonra yeniden emniyette sorguya alınan Türkmen, bugün Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilde ve tekrar cezaevine gönderildi.



