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FETÖ'nün Kayseri'deki 'adliye imamı' cezaevinde

FETÖ'nün Kayseri yapılanmasında 'adliye imamı' olduğu iddiasıyla aranan Ahmet Türkmen, Ankara'da yakalandı.

10.07.2017 - 10:58
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Kayseri'de Şubat 2016 tarihinde hakkında Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı verilen Ahmet Türkmen, Kayseri KOM ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu Ankara'da saklandığı evde yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kayseri'de polis tarafından sorgulanan ve adliyeye gönderilen Türkmen, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı. Başka bir FETÖ/PDY dosyasından  cezaevinde bir gün kaldıktan sonra yeniden emniyette sorguya alınan Türkmen, bugün Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilde ve tekrar cezaevine gönderildi.

FETÖ'nün Kayseri'deki 'adliye imamı' cezaevinde


FETÖ'nün Kayseri'deki 'adliye imamı' cezaevinde

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