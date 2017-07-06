FETÖ'nün MİT ve TSK yapılanmasına operasyon

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK ve MİT'teki "kripto" yapılanmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

3 KİŞİ ARANIYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sinop merkezli olmak üzere Ankara, Bartın, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Trabzon'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı, 3 şüpheliye ise adreslerinde ulaşılamadı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

İHRAÇ EDİLEN İSİMLER

Bu arada gözaltındaki MİT mensuplarından birinin daha önce meslekten ihraç edildiği, 2'sinin ise hakkında gözaltı kararı verilmesiyle kurumla ilişiğinin kesildiği belirtildi.

Değişik rütbelerdeki 7 askerden de birinin daha önce TSK ile ilişiğinin kesildiği, 6'sının ise halen görevde bulunduğu kaydedildi.