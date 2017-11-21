FETÖ'nün sivil imamı Kurubaş hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 221 kişinin yargılandığı "çatı" davasında darbe girişiminin ardından firar eden Birol Kurubaş ve sanıklar hazır edildi.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince 17 Kasım 2017'de tutuklanan FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli subaylar imamı" olduğu belirlenen Kurubaş'a duruşmada mesleği soruldu.

PARMAK İZİNİ SAVUNMAK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Öğretmen olduğunu, son yıllarda da pazarlama ve tanıtım şirketlerinde çalıştığını anlatan Kurubaş, Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in, "Parmak izin çıkmış evde haberin var mı?" sorusu üzerine avukatıyla görüşemediğini belirterek savunma için süre istedi.

Kurubaş'a savunmasını hazırlaması için süre verilirken, anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçundan tutuklandığı yüzüne okundu.

DARBENİN PLANLANDIĞI EVDEKİ ŞİŞEDE PARMAK İZİ VARDI

"Sami" kod adlı Birol Kurubaş'ın, darbe girişiminden önce Ankara'da Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde bulunan ve örgüte ait Empati Danışmanlık Şirketi adına kiralanan üç katlı villada Öksüz başkanlığında yapılan darbe toplantılarına katıldığı tespit edilmişti.

Toplantıya Öksüz ve Kurubaş'ın yanı sıra Bilal Akyüz, Mustafa Barış Avıalan, Sinan Sürer, Gökhan Şahin Sönmezateş, Ömer Faruk Harmancık, Turgay Sökmen, Fırat Alakuş, Ali Osman Gürcan ve Murat Koçyiğit'in de katıldığı belirlenmişti.

Kurubaş'ın 5, 6, 7, 8 ve 9 Temmuz 2016'daki 5 ayrı toplantıya katıldığı, evde yapılan aramalar sonucunda ortaya çıkmıştı. Aramalarda elde edilen cam şişede yapılan analizde Kurubaş'ın parmak izlerine rastlanmıştı.

BRİFİNG HAZIRLADIĞI İÇİN KARARGÂHTA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Duruşmada savunma yapan sanık Necati Güneş de hakkındaki suçlamaları reddetti. Darbe girişimi döneminde, Genelkurmay karargahında Politik Askeri Durum Değerlendirme subayı olarak görev yaptığını söyleyen Güneş, Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın Türkiye ziyareti nedeniyle brifing hazırlığı içinde olduklarını anlattı.

Darbe girişimi gecesi de brifing çalışması yaptıklarını, bu nedenle karargahta kaldıklarını savunan Güneş, çalışmaları tamamladıkları sırada, terör saldırısı olacağının söylendiğini öne sürdü.

"YAPABİLECEĞİM BAŞKA BİR ŞEY YOKTU"

Herkesin emirle bahçeye toplandığını, ellerine silah verildiğini, gece boyunca silah kullanmadığını iddia eden Güneş, çevre emniyetine destek olmalarının istendiğini, yapabileceği başka bir şey olmadığını savundu.

Sanık Necati Güneş, kardeşi Bekir Güneş'in ByLock kullanıcısı olduğunu iddianameden öğrendiğini, eşinin KPSS şüphelisi olduğu yönündeki iddianın da gerçek dışı olduğunu ileri sürdü.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile izleyiciler katıldı.