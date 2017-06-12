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FETÖ'nün sözde Orta Karadeniz bölge imamına hapis cezası

Samsun'da FETÖ'nün sözde Orta Karadeniz bölge imamı ByLock kullandığı iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12.06.2017 - 12:14
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fetö

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki 3. duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla tutuklu yargılanan 57 yaşındaki sanık Said Aktürk ile avukatı katıldı.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Aktürk, savunmasında, 2012'de kapatılan Feza Kolejinde 2,5 yıl çalıştıktan sonra emekli olduğunu belirterek, suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve sözde "Orta Karadeniz bölge imamı" olduğu iddiasıyla Feza AŞ'de görevli Said Aktürk'ü Ankara'da 2 Aralık 2016'da gözaltına almıştı.

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