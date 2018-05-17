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FETÖ'nün TSK yapılanmasında 46 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 46 kişi gözaltına alınmıştı.

AA | 17.05.2018 - 19:06..
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nunun yürüttüğü, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 52 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı verilen 211'i muvazzaf 300 şüpheliden 211'i gözaltına alındı.

FETÖ'YE GEÇİT YOK

İşlemleri tamamlanan 53 şüpheli, bugün soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adliyesine getirildi. Savcılık, 53 şüpheliyi ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 46'sının atılı suçtan tutuklanmasına, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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