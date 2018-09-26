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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 71 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA | 26.09.2018 - 09:22..
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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 71 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içinde ankesör veya sabit hatlardan iletişim kuran ve alınan itirafçı beyanları doğrultusunda 36'sı muvazzaf olmak üzere 61 asker ile askerlerden sorumlu 10 "mahrem imam" dahil toplam 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

39 KİŞİ GÖZALTINDA

Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 ilde operasyon düzenliyor. Şu ana kadar 33'ü asker, 6'sı sivil olmak üzere 39 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 24'ünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 23'ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 11'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 3'ünün Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yaptıkları kaydedildi. Şüphelilerden 1'inin yarbay, 13'ünün binbaşı, 10'unun yüzbaşı, 7'sinin üsteğmen, 12'sinin teğmen, 12'sinin astsubay ve 6'sının askeri okul öğrencisi olduğu belirtildi.

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