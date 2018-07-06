FETÖ'nün TSK'daki yapılanması operasyonunda 18 gözaltı

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Mukaddes Emanetler emin ellerde

Hazreti Muhammed başta olmak üzere, daha önceki peygamberlere, halifelere ve sahabelere ait eşyaların yer aldığı Mukaddes Emanetler 501 yıldır büyük bir özenle Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor.