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FETÖ'nün TSK'daki yapılanması operasyonunda 18 gözaltı

Manisa merkezli operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 18 zanlı gözaltına alındı.

AA | 06.07.2018 - 14:07..
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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturması devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında Manisa merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

FETÖ'nün TSK'daki yapılanması operasyonunda 18 gözaltı

18 ZANLI GÖZALTINDA

Operasyonda, aralarında muvazzaf askerler ile eski askeri öğrencilerin de bulunduğu 18 zanlı gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 12 zanlı hala aranıyor.

KRİPTO ŞİFRELEME YÖNTEMİ KULLANMIŞLAR

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü. Zanlıların telefon görüşmelerinde terör örgütüne ait "ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemi"ni kullandığı belirtildi.

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