FETÖ'nün Türk Telekom'u işgal davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışırken çıkan olaylarda, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin tutuklu 41 askerin yargılanmasına devam edildi.

FETÖ'YE GEÇİT YOK

Acıbadem'deki Türk Telekom binasının işgaline ilişkin darbe davasında, 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 33 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcıvekili İsmail Uçar koordinesinde, Cumhuriyet savcıları Hikmet Pak ve Bülent Başar tarafından hazırlanan 319 sayfalık iddianamede, 7'si rütbeli 34'ü er olmak üzere tutuklu 41 sanık yer alıyor.