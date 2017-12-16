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FETÖ'nün üniversite yapılanması davasında 8 tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamındaki davada, 8 kişi için tahliye kararı verildi.

AA | 16.12.2017 - 02:45..
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Denizli'de FETÖ'nün Pamukkale Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 115 sanık hakim karşısına çıktı. Tutuklu 48 sanıktan 8'inin tahliyesine karar verildi.

FETÖ'nün üniversite yapılanması davasında 8 tahliye

"BANA KUMPAS KURULDU"

Tutuklu sanıklar eski PAÜ Rektörü Hüseyin Bağcı ile eski PAÜ Hastanesi Başhekimi Uğur K. da kendilerine kumpas kurulduğunu iddia etti.

Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, daha sonra ara kararı açıkladı.

Heyet, tutuklu sanıklardan Ramazan Y, Kadir A, Yavuz Selim T, Hüseyin A, Engin Ç, Ümit G, Mehmet A. ve Arif K'nin tahliyelerine, diğer tutuklu sanıkların bu durumlarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi

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