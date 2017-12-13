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FETÖ'ye finansal destekten 15 kişi gözaltına alındı

FETÖ'ye finans desteği sağladığı iddia edilen Yüksekova Sanayici ve İş Adamları Derneği üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

DHA | 13.12.2017 - 00:18..
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün finansal destekçilerine operasyonlar devam ediyor. Hakkari merkezli tam 8 ilde emniyet ekipleri tarafından yapılan baskınlarda 15 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

FETÖ'ye finansal destekten 15 kişi gözaltına alındı

SORGULANMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Hakkari merkezli Ankara, Mersin, Diyarbakır, İstanbul, Siirt, Kahramanmaraş ve Van illerinde polis, 23 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında 8 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

FETÖ'ye finansal destekten 15 kişi gözaltına alındı

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