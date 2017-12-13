FETÖ'ye finansal destekten 15 kişi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün finansal destekçilerine operasyonlar devam ediyor. Hakkari merkezli tam 8 ilde emniyet ekipleri tarafından yapılan baskınlarda 15 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

SORGULANMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Hakkari merkezli Ankara, Mersin, Diyarbakır, İstanbul, Siirt, Kahramanmaraş ve Van illerinde polis, 23 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında 8 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.