taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.603
USD
3,9847
EURO
4,9239
ALTIN
172,59
PETR
70,3600

FETÖ'ye geçit yok

FETÖ'ye yönelik yurt genelinde mart ayındaki operasyonlarda 2 binin üzerinde şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 623'ü tutuklandı.

AA | 25.03.2018 - 20:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber
FETÖ'ye geçit yok

Cumhuriyet savcılıklarınca başlatılan soruşturmaların titizlikle yürütülmesi, etkin pişmanlıktan yararlanan zanlıların itirafçı olması, ele geçirilen belgeler ve teknik verilerle desteklenen çalışmalarla iyice deşifre edilen örgüte yönelik operasyonlar da hız kesmeden devam ediyor.

YURT GENELİNDE OPERASYONLAR

Emniyet ve jandarma ekiplerinin, yurt genelinde örgütün başta Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü içindeki "kripto yapılanmaları" olmak üzere FETÖ'nün çeşitli yapılanmalarına yönelik mart ayının ilk gününden bugüne dek gerçekleştirdiği operasyonlarda 2 bin 113 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 623'ü cezaevine gönderildi.

İSTANBUL

İstanbul'da mart ayında FETÖ’ye yönelik operasyonlarda aralarında Fetullah Gülen'in yeğeni Fatmanur Gülen ile sözde "Beylikdüzü bayan il imamı" Fidan Yılmaz'ın da bulunduğu 104 kişi gözaltına alındı, zanlılardan 65'i tutuklandı.

Bu operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında FETÖ üyelerinin "çalışma evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinde kalarak hakimlik savcılık sınavlarına hazırlandıkları tespit edilen 30 şüpheli ile FETÖ'nün Beylikdüzü, Esenyurt, Yakuplu, Çatalca, Silivri ile kadınlardan oluşan Küçükçekmece, Avcılar ve Başakşehir'deki yapılanmalarına yönelik soruşturmada yakalanan terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Fatmanur Gülen ve sözde "Beylikdüzü imamı" Fidan Yılmaz'ın da bulunduğu 33 kişi yer alıyor.

FETÖ'ye geçit yok

Örgütün TSK içindeki yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen ve örgüt mensuplarıyla ankesörlü veya sabit (kontörlü) hattan iletişim kurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturmada ise gözaltına alınan 41 askerden 39'u "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

ANKARA

Başkent Ankara'da da 293 zanlı gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011'deki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularının örgüt üyelerine sızdırılmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde polis ve öğretmen 14 şüpheli hakkında 21 Mart'ta gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılığın talimatıyla 16 Mart'ta iki ayrı soruşturma kapsamında operasyonlar düzenlendi. 2009'daki Polis Koleji Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 49 kişi ile örgütle iltisaklı olduğundan KHK ile kapatılan sendikaların 8 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın iki ayrı soruşturması kapsamında, Rekabet Kurumunun 15 eski çalışanı ile örgütle irtibatlı olduğu belirlenen 6'sı ByLock kullanıcısı 8 avukatın yakalanması için 7 Mart'ta operasyonlar düzenlendi.

2 Mart'ta iki ayrı soruşturma kapsamında bir kısmı ByLock kullanıcısı eski 66 öğretmen ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların 72 yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

MAHREM YAPILANMA OPERASYONLARI

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9'u ihraç edilmiş, 7'si muvazzaf 16 subay hakkında 2 Mart'ta gözaltı kararı verildi.

Tamamı gözaltına alınan albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve teğmen rütbesindeki zanlılar arasında bir süre önce açığa alınan İskenderun Deniz Üs Komutanı Kurmay Albay M.K, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Pilot Binbaşı Ö.Ç. ve Genelkurmay Karargahından Binbaşı V.K. de bulunuyor. Örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına ilişkin 9'u ihraç edilen, 5’i emekli 25 asker hakkında da 13 Mart’ta gözaltı kararı çıkarıldı.

İZMİR

İzmir’de yürütülen soruşturmalarda ise 148 kişi gözaltına alındı, bunlardan 70'i tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün il yapılanmasını deşifre çalışmaları kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanan 5 kişinin ifadeleri doğrultusunda başlatılan çalışmada, 13 Mart'ta tekrar örgütlenme çabası içinde olan şüphelilere yönelik İzmir merkezli 11 ilde gözaltına alınan 22 zanlıdan 11'i tutuklandı.

FETÖ'NÜN TSK VE EMNİYET YAPILANMASI

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü içindeki yapılanmalarına yönelik operasyonlar da hız kesmeden devam ediyor. İzmir, Muğla, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Erzincan, Kars, Tunceli, Diyarbakır, Mardin ve Kırşehir'deki operasyonlarda aralarında çok sayıda muvazzaf asker ile polisin de bulunduğu 310 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden, aralarında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan grubun kullandığı helikopterlere yakıt verilmesi olayına karıştığı ve dönemin Hava Meydan Komutan Yardımcısı olduğu belirlenen eski yarbay Emin Keskin'in de olduğu 113'ü tutuklandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bursa'da düğünde kız kavgası: 3 yaralı
Bursa'da bir düğünde 2 kişi arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Kedi arabanın motoruna sıkıştı
Adana'da park halindeki aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Asfalt yüklü tanker tren raylarına devrildi
Kahramanmaraş'ta sıcak asfalt yüklü tanker, hemzemin geçitte kontrolden çıkarak tren raylarının üzerine yuvarlandı.
Hakkari'de Zeytin Dalı'na destek yürüyüşü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla 2 bin 744 rakımlı Afrin Kahramanları Tepesi'ne yürüyüş düzenlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Murat Başoğlu evini satıp yurt dışına yerleşiyor

Murat Başoğlu evini satıp yurt dışına yerleşiyor

153
Tel Rıfat meydanında terör örgütlerine karşı gösteri

Tel Rıfat meydanında terör örgütlerine karşı gösteri

65
İlk milli uçak gemisi TCG Anadolu görüntülendi

İlk milli uçak gemisi TCG Anadolu görüntülendi

113
DEAŞ saldırısında Fransız polis kendini feda etti

DEAŞ saldırısında Fransız polis kendini feda etti

108
Mardin'de yorgana sarılarak kaçırılan genç kız bulundu

Mardin'de yorgana sarılarak kaçırılan genç kız bulundu

41
Putin Time dergisine taçla kapak oldu

Putin Time dergisine taçla kapak oldu

15
Boluspor'dan 6 gol yiyen Volkan'ın isyanı

Boluspor'dan 6 gol yiyen Volkan'ın isyanı

126
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM