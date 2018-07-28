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Fetullahçı Hakan Şükür'e tepki: Vatanına sırtını döndün

Kanlı darbe girişiminden önce FETÖ elebaşı Gülen'in yanına kaçan Hakan Şükür, vatanına sırtını dönmediği yalanına sarıldı.

Haber Merkezi | 28.07.2018 - 11:31..
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Fetullahçı Hakan Şükür'e tepki: Vatanına sırtını döndün

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koymak isteyen FETÖ'cü teröristler, milletin tokadını yedikten sonra yurt dışına kaçtı.

Darbeden haberi olup önceden yurt dışına kaçanlar da vardı. Bunlardan biri de Hakan Şükür'dü.

FETÖ elebaşı Gülen'in yanına kaçarak lüks bir hayat sürdüren Hakan Şükür, Twitter'daki takipçilerinden zaman zaman tepki görüyor.

"VATANINA SIRTINI DÖNDÜN"

Son olarak bir takipçisi tarafından "Vatanına sırtını döndün, buna içerlemelisin" diye tepki gören FETÖ'cü Şükür, "Vatana sırtımı dönmedim ve dönmeyeceğim. Bu ifadeyi kabul etmiyor, sahiplerine iade ediyorum." dedi.

Fetullahçı Hakan Şükür'e tepki: Vatanına sırtını döndün

251 ŞEHİDİN HESABINI VER

Hakan Şükür, 15 Temmuz şehitlerinin hatırlatılması üzerine şöyle devam etti: "Onları şehit eden şerefsizlerin Allah belasını versin. Benim ve benim gibi günahsız insanların ne suçu var. Zehirlenmişsiniz hepiniz."

Fetullahçı Hakan Şükür'e tepki: Vatanına sırtını döndün

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün ABD'deki lüks yaşamı FOTO GALERİ

FETÖ FİNANSÖRÜ

Fetullahçı Hakan Şükür, Türkiye'den kaçarak Amerika'da lüks bir hayatın keyfini sürüyor.

Örgütün propagandasını yapmaya devam eden Şükür, FETÖ'ye finans desteği sağlamayı da eksik etmiyor.

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün ABD'deki lüks yaşamı VİDEO

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