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Fiat'ın yeni 500 Collezione modeli Türkiye'ye geliyor

Fiat 500’ün yeni Collezione Serisi, Türkiye'de otomatik vites seçeneği ile mayıs ayında 500C versiyonuyla satışa sunulacak.

AA | 24.03.2018 - 09:20..
  1. Haberler
  2. Otomobil

Fiat 500, yeni Collezione Serisi ile sürpriz yaptı. 500’ün modayla olan ilişkisine vurgu yapan beyaz-gri Primavera ile beyaz-yeşil Acquamarina adı verilen karoser rengi kombinasyonlarıyla farklılaşan Collezione Serisi, 16 inçlik alüminyum alaşım jantları, krom detaylarla süslenen tamponları ve ayna kapaklarıyla dikkat çekiyor.

Fiat'ın yeni 500 Collezione modeli Türkiye'ye geliyor

İÇİ DE DIŞI GİBİ

İç mekanda da karoserdeki gibi çift renk kombinasyonuna yer verilen 500 Collezione’de, modele özel çizgili ve fildişi deri-kumaş döşemelere yer veriliyor. Tıpkı bagaj kapağında olduğu gibi paspaslarında da Collezione imzasını taşıyan otomobilde, sınıfının en büyüğü olan 7 inç büyüklüğündeki Apple Car Play desteği sunan TFT Uconnect ekranı dikkat çekiyor. Tüm dünyada 2 milyondan fazla satan Fiat 500’ün yeni Collezione Serisi, ülkemizde otomatik vites seçeneği ile Mayıs ayında 500C versiyonuyla satışa sunulacak.

Fiat'ın yeni 500 Collezione modeli Türkiye'ye geliyor

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