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Figen Yüksekdağ hakkında 10 yıl hapis istendi

PKK'lı teröristlere 'şehit' diyen Figen Yüksekdağ, 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.

25.07.2017 - 13:30
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FİGEN

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksekdağ'ın, kentte 9 Nisan 2016'da katıldığı HDP 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianame, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

TERÖRİSTLERE ŞEHİT DEDİ

İddianamede, Yüksekdağ'ın konuşmasında, çatışmalarda öldürülen PKK'lı teröristlere "şehit" diyerek terör örgütünün propagandasını yaptığı, örgütün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini meşru göstermeye çalıştığı belirtildi. İddianamede, Yüksekdağ hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ile "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

AB'NİN KABUL ETTİĞİ TERÖR ÖRGÜTÜ

Terörün, cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasa'da belirtilen cumhuriyetin niteliklerini, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi ya da kişilerce girişilecek her türlü suç içeren eylemler olduğunun bildirildiği iddianamede, bu amaç için terör örgütü kuran, yöneten ve üye olanların Türk Ceza Kanunu'nun 314. maddesi hükümlerince cezalandırılacağı kaydedildi.

Sözde bağımsız bir devlet kurmaya yönelik hedefine ulaşmak için kullanılabileceği birden çok silahlı ve örgütlü elemanı bulunan, bu doğrultuda terör eylemlerine başvuran PKK/KCK'nın, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bir terör örgütü olduğunun ifade edildiği iddianamede, Avrupa Konseyinde yayımlanan tüzükler, ABD'nin yabancı terörist organizasyonlar listesi, BM terörle mücadele kararları, AB, NATO gibi uluslararası kuruluşlar ve birçok devlet tarafından da PKK'nın terör örgütü olarak kabul edildiği anlatıldı.

SUÇU KABUL ETMEDİ

İddianamede, TBMM tarafından milletvekilliği düşürülen Yüksekdağ'ın ifadesinde, kongrede yaptığı konuşmada suç kastının olmadığı ve atılı suçlamayı kabul etmediği belirtildi.

Yüksekdağ'ın halen başka bir suçtan dolayı tutuklu bulunduğunun anımsatıldığı iddianamede, şu ifadelere yer verildi: "Şüphelinin konuşması içeriğindeki sözlerle terör örgütü PKK mensuplarını 'şehit' diye nitelendirerek meşrulaştırmaya çalıştığı, işlediği suçtan dolayı örgüt mensuplarını alenen övdüğü konuşmanın yapıldığı yer ve zaman itibarıyla kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Ayrıca terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu söylemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapmıştır. Bu nedenlerle şüphelinin yargılamasının yapılarak, eylemine uyanı sevk maddeleri uyarınca cezalandırılması talep olunur."

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