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Figen Yüksekdağ'ın Canan Kaftancıoğlu'na dayanışma mesajı

HDP'lilerin kalbini kazanan Kaftancıoğlu'na Kandıra Cezaevi'nden tebrik ve dayanışma mektubu geldi: Arkandayım.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 16:34..
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Figen Yüksekdağ'ın Canan Kaftancıoğlu'na dayanışma mesajı

CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'nun skandal tweet'lerinin ardından hakkında "CHP'nin Figen'i" yorumları yapılmıştı.

HDP'lilerin "Çirkin saldırılara maruz kalıyor." diyerek sarıldığı Canan Kaftancıoğlu'na son destek ise Kandıra Cezaevi'nden geldi.

Figen Yüksekdağ gönderdiği mektupta, "Kutluyorum, başarılar diliyorum, dayanışma duygularımı iletiyorum." dedi.

Figen Yüksekdağ'ın Canan Kaftancıoğlu'na dayanışma mesajı

HDP'li Figen Yüksekdağ'ın mektubu:

"TÜM KADINLARIN BAŞARISI VE KAZANIMI"

"Sayın Canan Kaftancıoğlu’nu göreve seçilmesi dolayısıyla kutluyor, görevinde başarılar diliyorum. Bu tüm kadınların başarısı ve kazanımıdır.

"LİNÇ KAMPANYASI, KORKU VE TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN ÜRÜNÜ"

Kaftancıoğlu’nun çalışmalarının, kadın mücadelesine de değerli katkılar sunacağına inanıyorum. Kaftancıoğlu’na yönelik geliştirilen linç kampanyası, kadın ve insan hakları mücadelesinin başarısı karşısındaki korku ve tahammülsüzlüğünün ürünüdür. Ama kadınlar bu çirkin saldırılar karşısında direnecek güce ve başaracak kararlılığa sahiptir.

İnsan hakları mücadelesinden gelmiş bir siyasetçi, Türkiye’deki hak ve özgürlükler mücadelesinin başarı çıtasını yükseltecektir.

"DAYANIŞMA DUYGULARIMI İLETİYORUM"

Sevgili Canan Kaftancıoğlu’nun haklıların ve mağdurların gücünü en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, kendisine dayanışma duygularımı iletiyorum."

Figen Yüksekdağ'ın Canan Kaftancıoğlu'na dayanışma mesajı

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