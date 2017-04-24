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Fikri Işık: Yunan Savunma Bakanı şov yapıyor

Milli Savunma Bakanı Işık, Yunan Savunma Bakanı Kammenos'un Eşek Adası'na gitmesini yorumladı.

24.04.2017 - 01:45
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü dolayısıyla TBMM Şeref Salonu'nda resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE, HİÇBİR EMRİVAKİYE BOYUN EĞMEZ"

Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Eşek Adası'na gitmesine ilişkin soruyu, "Yunan Savunma Bakanı şov yapıyor. Onların şovuna alet olacak bir tutum içerisinde olmayacağız ama Türkiye'nin hiçbir şekilde emrivakiye boyun eğmeyeceğini de başta Yunan Savunma Bakanı olmak üzere hepsi çok iyi biliyor." şeklinde yanıtladı.

Fikri Işık: Yunan Savunma Bakanı şov yapıyor

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