Fil dişi tablet Arslantepe ve Asur arasındaki ilişkiyi

Malatya Arslantepe Höyüğü'nde iki yıl önceki kazı çalışmalarında bulunan, üzerinde Asur süsleme motiflerin yer aldığı fil dişi tablet, Asur ve Arslantepe ilişkisini ortaya çıkardı.

MEDENİYETLERE EV SAHİPLİĞİ

Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı.

İLK ŞEHİR DEVLETLERİNİN YAPILARI

Geçmiş yıllardaki kazılarda Geç Hitit dönemine ait, girişinde aslan heykelleri ve devrilmiş bir kral heykelinin bulunduğu höyükte, yağmur drenaj hattı gibi altyapısı bulunan kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle, Anadolu'da ilk şehir devletinin yapıları ortaya çıkarıldı.

Höyükte yürütülen iki yıl önceki kazılarda bulunan ve Geç Hitit dönemine ait yaklaşık 3 bin 200 yıllık fil dişi tablet, Arslantepe ile Asurlular arasındaki ilişkiyi gün yüzüne çıkardı.





DAĞ KEÇİLERİ FİGÜRÜ

MÖ bin 200'lü yıllara ait olduğu düşünülen tablet, dikdörtgen çerçeveye sahip.

Çerçeve içerisine, orta kısma bir palmet ve palmetin her iki yanında birer dağ keçisi figürü ve üst köşelerde birer lotus çiçeği işlenmiş. Yüksekliği 4,3, eni 8,1 santimetre olan tabletin kalınlığı 0,8 santimetre.



