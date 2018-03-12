taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.411
USD
3,8457
EURO
4,7369
ALTIN
163,00
PETR
64,7600

Fileto nedir

Kelime anlamı kemiksiz, kılçıksız, löp et manasına gelen fileto, et yemenin en güzel halidir. İnce dilim olarak servis edilen fileto, afiyetle yenir.

  1. Haberler
  2. İpucu

Et insanın en önemli besin maddelerinden biridir. Sağlıklı yaşamın temel ögelerinden olan et yemek, bazen kemik ve kılçıktan dolayı oldukça zahmetli gelebiliyor, hatta onları ayıklamak güç geldiği için et yenilmeye biliyor.

Bu durumlara karşı yapılan fileto et, kemiksiz, kılçıksız incecik dilimli lezzetli bir et türüdür.

Fileto nedir

FİLETO ETLER

Daha çok kırmızı etler için kullanılan fileto, balık gibi beyaz etler için de uygulanabilmektedir. Kırmızı et için daha çok kasaplık hayvanların sırtında, dikensi çıkıntı boyunca iki yandaki etler kullanılırken, balıklarda ise hayvanın yine aynı şekilde kılçığı ayıklanmış olarak servis edilir.

Etin en lezzetli hali olarak bilinen fileto, dana eti için bonfile veya kontrfile kullanılır ve bu et kasaplar tarafından farklı işlemlerden geçirilir, sofralarda yer edinir.

Fileto nedir

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kara kutu nedir
Son 24 saatte 3 havacılık kazası yaşamamızla birlikte yeniden duymaya başladığımız kara kutu nedir, ne işe yarar?
Renin aktivitesi nedir
Renin aktivitesi; Hipertansiyonun değerlendirilmesinde önemli bir testtir.
Goalball nedir
Goalball, 2. Dünya Savaşı'nda görme yetilerini kaybeden savaş gazilerinin rehabilitasyonuna yardımcı olmak amacıyla geliştirilen bir oyundur.
Tik nedir
Kasların amaçsız kasılması sonucu oluşan kas kasılmalarına tik denir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ramazan'da susuzluk çekmemek için ne yapmalı

Ramazan'da susuzluk çekmemek için ne yapmalı

22
Ginko Biloba nedir

Ginko Biloba nedir

3
Yulaf nasıl yapılır

Yulaf nasıl yapılır

3
Akapella nedir

Akapella nedir

1
2017 Gelin makyajı önerileri

2017 Gelin makyajı önerileri

0
Aşure nasıl yapılır

Aşure nasıl yapılır

1
Yeraltı orkidesi nedir

Yeraltı orkidesi nedir

0