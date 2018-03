Fileto nedir

Et insanın en önemli besin maddelerinden biridir. Sağlıklı yaşamın temel ögelerinden olan et yemek, bazen kemik ve kılçıktan dolayı oldukça zahmetli gelebiliyor, hatta onları ayıklamak güç geldiği için et yenilmeye biliyor.

Bu durumlara karşı yapılan fileto et, kemiksiz, kılçıksız incecik dilimli lezzetli bir et türüdür.

FİLETO ETLER

Daha çok kırmızı etler için kullanılan fileto, balık gibi beyaz etler için de uygulanabilmektedir. Kırmızı et için daha çok kasaplık hayvanların sırtında, dikensi çıkıntı boyunca iki yandaki etler kullanılırken, balıklarda ise hayvanın yine aynı şekilde kılçığı ayıklanmış olarak servis edilir.

Etin en lezzetli hali olarak bilinen fileto, dana eti için bonfile veya kontrfile kullanılır ve bu et kasaplar tarafından farklı işlemlerden geçirilir, sofralarda yer edinir.