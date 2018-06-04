Filipinler Devlet Başkanı, kadın işçiyi dudağından öptü

Filipinler'de yurt dışında yaşayan kadın işçilere Devlet Başkanı Rodrigo Duterte bir konuşma yaptı.

KİTAP HEDİYE EDERKEN SKANDALA İMZA ATTI

Duterte, sahnede konuşma yaptıktan sonra kitap hediye etmek için işçileri sahneye çağırdı. Önce bir kadın işçiyi yanağından öpen Devlet Başkanı, ardından da bir kadın işçiyi dudağından öptü.

Rodrigo Duterte genç kadını dudağından öptü VİDEO

İLK VUKUATI DEĞİL

Rodrigo Duterte daha önce de kadınlara yönelik uygunsuz davranışta bulunmakla suçlanmıştı.

Duterte, 2016'nın Nisan ayında bir seçim kampanyası sırasında da bir tecavüz ve cinayet vakasıyla ilgili sözleriyle tepki toplamıştı.

Filipinler Devlet Başkanı, 1989'da Davao Belediye Başkanı olduğu dönemde tecavüze uğrayan ve öldürülen Avustralyalı bir misyoner hakkında "Tecavüz uğradığı için çok öfkelendim ama çok güzel bir kadındı, ne büyük kayıp ilk birlikte olan kişi belediye başkanı olmalıydı" demişti.

Duterte bu yıl başlarında da Filipinli askerlere isyancı kadın komünistleri "vajinalarından vurmalarını" tavsiye etmişti. Her iki açıklama da sosyal medyada yoğun şekilde eleştirilmişti.