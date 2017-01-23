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Filipinler Devlet Başkanı kainat güzellleriyle buluştu

Kainat Güzellik Yarışması adaylarıyla bir araya gelen Filipinler Devlet Başkanı Duterte, “Umarım bugün hiç bitmez” dedi.

23.01.2017 - 12:53
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Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, devlet başkanlığı sarayı Malacañang’da 84 'Kainat Güzeli' adayını ağırladı.

Filipinler Devlet Başkanı kainat güzellleriyle buluştu

''UMARIM BUGÜN HİÇ BİTMEZ''

Yaşadığı heyecanı gizleyemeyen Duterte, “Umarım bugün hiç bitmez” diye başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir şey itiraf etmek istiyorum, hayatımda ilk kez bir oda dolusu güzel kadınla birlikteyim. Genellikle konuşmalarımı okumam ama bu kez bunu yapacağım. Çünkü konuşmama, sizler için kullanacağım sıfatlara dikkat etmemi söylediler.”

Filipinler Devlet Başkanı kainat güzellleriyle buluştu

''SİZE BAKIYORUZ, DÜNYAYI UNUTUYORUZ''

Duterte, övgü dolu konuşmasını “Yönetimdeki tüm endişelerin, dünyadaki tüm sorunların ötesinde, size bakıyoruz ve dünyayı unutuyoruz, sadece siz” diyerek sürdürdü.

Filipinler Devlet Başkanı kainat güzellleriyle buluştu

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