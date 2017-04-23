Filipinler Devlet Başkanı'ndan teröristlere göz dağı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, özellikle uyuşturucu şüphelilerine yönelik kullandığı dili bir üst seviyeye taşıyarak, bu sefer de teröristler için sert bir açıklamada bulundu.

Ulusal sporlar turnuvasının açılışında konuşan konuşan Duterte, orduya, Bohol bölgesinde saldırı girişiminde bulunarak kaçmaya çalışan militanları öldürme emri verirken, onların 'hayvan' olduğunu söyledi.

"TERÖRİSTLERİ SİRKE VE TUZLA YERİM"

Duterte, kafa kesme ve diğer çeşitli acımasız saldırıların arkasındaki teröristler için, "Bana sirke ve tuz verin, onun ciğerini yerim" ifadelerini kullandı.