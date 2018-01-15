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Filipinler'de 12 bin kişi tahliye edildi

Filipinler’de Mayon Volkanı’nın lav püskürtmeye başlamasının ardından bölgeden ayrılanların sayısı 12 bine ulaştı.

İHA | 15.01.2018 - 13:14..
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Filipinler’in en hareketli yanardağı Mayon Volkanı yeniden hareketlenerek, lav püskürtmeye başladı. Dün 6 kilometrelik alanda en az 900 aile evlerini terk ederek tehlikeli alandan kaçmıştı.

Filipinler'de 12 bin kişi tahliye edildi

12 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Filipinli yetkililer, bölgeden ayrılanların sayısının bugün 12 bine ulaştığını duyurdu. Yetkililer, lav ve küllerin etkilediği Albay kentinin iki bölgesinde evleri tahliye etmeye başladı.

Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi Sözcüsü Romina Marasigan, bugün itibariyle 12 bin 44 kişiden oluşan 3 bin 61 ailenin bölgeden tahliye edildiğini söyledi. Marasigan, tahliyelerin Camalig, Guinobatan ve Malilipot kasabalarında yapıldığını dile getirerek, tahliye edilen ailelerin 10 farklı tahliye merkezine gönderildiğini belirtti.

ALARM SEVİYESİ 3'E YÜKSELTİLDİ

Sözcü Romina Marasigan, Daraga ve Legazpi’de de tahliyelerin yapılacağını sözlerine ekledi. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, bölgedeki alarm seviyesini 3’e yükseltti.

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