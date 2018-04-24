Filipiinler'in en ünlü turizm bölgesi olan Boracay adalarında askeri tatbikat vardı. Terör karşıtı önlem olarak yapılan askeri tatbikat sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Çünkü tatbikatın gerçekleştiği sırada bazı turistler halen plajlardaydı.

BASKIN SENARYOSU

Adaya senaryo gereği zodiac botlarla baskın yapan teröristler turistleri rehin alarak eylem gerçekleştirdi. Bu sırada bölgeye gelen özel polisler teröristler ile çatışmaya girerek turistleri kurtarmaya çalıştı.

Filipinler'de askeri tatbikat - GALERİ

COPLU MÜDAHALE

Bir diğer ilginç olay ise terör tatbikatıylşa birlikte çatışma tatbikatı da yapıldı. Bir grup gösterici ile coplu kalkanlı çatışmaya giren polisler aynı yerde bir diğer farklı tatbikatı da gerçekleştirdi.

TURİSTLER PLAJIN KEYFİNİ SÜRDÜ

Filipinlerde yapılan askeri tatbikat sırasında turistlerin bir kısmı halen plajlara, denizdeydi. Bazı turistler tatbikat sırasında plajda koşu yaparak elenmeye devam ederken, bazıları ise denizin üstünde kanoya bindi.

Tatbikatın tamamlanmasının ardından hayat normale döndü.