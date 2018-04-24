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Filipinler'de askeri tatbikat

Filipinlerin turizm cenneti Boracay'da askeri tatbikat gerçekleştirildi. Olası terör saldırılarına karşı yapılan tatbikat ilginç görüntülere sahne oldu.

Haber Merkezi | 24.04.2018 - 10:10..
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Filipiinler'in en ünlü turizm bölgesi olan Boracay adalarında askeri tatbikat vardı. Terör karşıtı önlem olarak yapılan askeri tatbikat sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Çünkü tatbikatın gerçekleştiği sırada bazı turistler halen plajlardaydı.

Filipinler'de askeri tatbikat

BASKIN SENARYOSU

Adaya senaryo gereği zodiac botlarla baskın yapan teröristler turistleri rehin alarak eylem gerçekleştirdi. Bu sırada bölgeye gelen özel polisler teröristler ile çatışmaya girerek turistleri kurtarmaya çalıştı.

Filipinler'de askeri tatbikat - GALERİ

Filipinler'de askeri tatbikat

COPLU MÜDAHALE

Bir diğer ilginç olay ise terör tatbikatıylşa birlikte çatışma tatbikatı da yapıldı. Bir grup gösterici ile coplu kalkanlı çatışmaya giren polisler aynı yerde bir diğer farklı tatbikatı da gerçekleştirdi.

Filipinler'de askeri tatbikat

TURİSTLER PLAJIN KEYFİNİ SÜRDÜ

Filipinlerde yapılan askeri tatbikat sırasında turistlerin bir kısmı halen plajlara, denizdeydi. Bazı turistler tatbikat sırasında plajda koşu yaparak elenmeye devam ederken, bazıları ise denizin üstünde kanoya bindi.

Tatbikatın tamamlanmasının ardından hayat normale döndü.

Filipinler'de askeri tatbikat

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