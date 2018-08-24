taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.09645
Euro
7.04175
Altın
1185.475
Borsa
90185.99

Filipinler'den Çin'e savaş çıkar uyarısı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Çin'in petrol arama faaliyetlerinin savaş çıkartabileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 24.08.2018 - 03:17..
  1. Haberler
  2. Dünya

Güney Çin Denizi'nde petrol arayan Çin'e karşı çıkan Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Filipinler'in bölgedeki gemilerin hareketlerini uydu üzerinden izleyeceğini kaydetti.

SAVAŞ TEHDİDİ

Çin'in, ülkesinin de hak iddia ettiği Güney Çin Denizi'ndeki adalarda bazı faaliyetlerde bulunduğunu belirten Duterte,

Duterte, Çin'in adalardaki kaynakları sahiplenmeye devam ettiği sürece problemler çıkacağını ve bunun savaşa yol açabileceğini söyledi.

GÜNEY ÇİN DENİZİ SORUNU ÇÖZÜLMEDİ

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üzerine askeri üs ve tesisler inşa ederek ihtilaflı sularda konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Bruney ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi’ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Bölgede kendini savunma hakkını uluslararası hukuka göre kullandığını öne süren ve askeri tesisler inşa eden Çin'in, Nanşa (Spratly) adalar grubunda Subi Resifi (Cubiciao), Fiery Cross Resifi (Yongşudao), Mischief Resifi (Meciciao) adlı yapay adaları, Şişa (Paracel) adalar grubundaki Moody (Yongşingdao) Adası'nda da askeri ve sivil kullanım amaçlı uçak pistleri bulunuyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çundao" olarak adlandırılıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye ABD'yi S-400'le çıldırttı

Türkiye ABD'yi S-400'le çıldırttı

277
Dönüş yolundaki tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu

Dönüş yolundaki tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu

21
Defne Samyeli ile Kemal tanıştı

Defne Samyeli ile Kemal tanıştı

16
Maicon Galatasaray'da kaldı

Maicon Galatasaray'da kaldı

6
Sivas'ta tarla sulama kavgası: 8 yaralı

Sivas'ta tarla sulama kavgası: 8 yaralı

6
Şenol Güneş: Rövanşta kazanarak turlamak istiyoruz

Şenol Güneş: Rövanşta kazanarak turlamak istiyoruz

3
Filipinler'den Çin'e savaş çıkar uyarısı

Filipinler'den Çin'e savaş çıkar uyarısı

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM