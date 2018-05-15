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Filistin acil yardım bekliyor

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından İHH, hastanelere destek, yaralılara tıbbi yardım, şehit ailelerine insani yardım için harekete geçti.

Haber Merkezi | 15.05.2018 - 15:01..
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30 Mart’tan bu yana Siyonist İsrail’in barışçıl göstericiler üzerine açtığı ateş sonrasında 100’ü aşkın Filistinli şehit oldu, binlerce kişi de yaralandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı da hastanelere destek, yaralılar tıbbı yardım ve şehit ailelerine ise insani yardım ulaştırmak için harekete geçti.

Filistin acil yardım bekliyor

Siyonist İsrail’in kurulduğu günden bu yana Filistin’in dört bir yanında ve özellikle 2006 yılından bu yana İsrail’in ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde insani kriz devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ise bölgedeki yardım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İHH, ABD’nin sözde elçiliğini Kudüs’e taşımasının ardından Filistin’de çıkan olaylarda katil İsrail askerlerince katledilen şehit ailelerine, yaralılara ve ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayında insani yardım ulaştırmak için acil koduyla harekete geçti.

Filistin acil yardım bekliyor

İHH, ilk etapta;

-Geri Dönüş Yürüyüşü esnasında İsrail askerlerince vurulan 200 yaralıya ve şehit ailelerine nakdi yardımda bulunacak.

-Yaralıların hastanelere sevki noktasında yardım yapacak.

-Yaralı tedavilerinin gerçekleştirildiği hastanelere ve sağlık merkezlerine destek verecek. Yaralılara da tıbbı yardım yapacak.

Filistin acil yardım bekliyor

RAMAZANDA GAZZE UNUTULMAYACAK

İsrail’in öncelikli hedef olarak belirlediği Gazze, İHH’nın Ramazan yardımlarından da istifade edecek.

İHH, Ramazan yardımları kapsamında yine ilk etapta Gazze’de;

-Günlük 1.500 kişiye iftar verecek

-4 bin 375 aileye kumanya yardımında bulunacak

-400 aileye fitre ve zekat dağıtımı gerçekleştirecek

Filistin acil yardım bekliyor

GAZZE'DE ELEKTRİK YOK

Ambargo altında tutulan Gazze’ye günde sadece 4 saat elektrik veriliyor. Bundan en büyük zararı ise hastaneler ve yoğun bakımdaki hastalar görüyor.

İHH da tüm bu yardımlara ek olarak hastanelere mazot yardımının yanı sıra elektriğin sıklıkla kesildiği Gazze’deki Cenin Hastanesi'nde güneş enerji panelleri kuruyor.

Filistin acil yardım bekliyor

İHH GAZZE OFİSİ 2009 YILINDAN BERİ AKTİF

İHH Gazze Ofisi, 2009 yılında işgalci İsrail’in “Dökme Kurşun Operasyonu” adını verdiği, bini aşkın Filistinliyi öldürdüğü saldırılar sonrası yardım faaliyetlerinin yerinden idare edilebilmesi amacıyla kuruldu.

Ofiste acil yardım, psikolojik destek, meslek edindirme, eğitim ve yetim çalışmaları da yürütülüyor. İHH, Gazze’deki sıcak aş dağıtımlarını 2016 yılında açılışını yaptığı Mavi Marmara Şehitleri Aşevi aracılığıyla gerçekleştiriyor.

Filistin acil yardım bekliyor

Aşevi, haftanın 5 günü yemek çıkarmaya devam ediyor. Günlük olarak 300 kişinin sıcak yemeğe ulaştığı projeden yılda 72 bin Gazzeli istifade ediyor.

İHH’nın Gazze’deki Osmanlı Kültür Merkezi’nden ise yılda 2 bin 500 kişi faydalanıyor.

İHH’nın Gazze’de aylık olarak Yetim Sponsorluk Sistemi sayesinde desteklediği yetim sayısı ise 15 bin 161.

Filistin acil yardım bekliyor

YARDIM İÇİN

İHH aracılığıyla Filistinlilere acil yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, FİLİSTİN yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabilecek.

Yine İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine FİLİSTİN koduyla bu yardımlara destek olabilecek.

Filistin acil yardım bekliyor

Filistin acil yardım bekliyor

Filistin acil yardım bekliyor

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