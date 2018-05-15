Filistin'de katliamın bilançosu artıyor

İsrail'in Kudüs işgali, dün ABD'nin büyükelçiliğini taşımasıyla resmiyete kavuştu. Başkent dayatmaları ve zorbalık ile İsrail'e peşkeş edilmeye çalışılan Kudüs için Gazze ve Ramallah'ta kan döküldü. İsrail askerleri, Filistinlilieri katletti.

59 ÖLÜ 2770 YARALI

Günün erken saatlerinde başlayan protestolar, saat 4'ten sonra İsrail katlimanı dönüştü. Barışçıl bir şekilde gösteri düzenlemeye çalışan eylemcilerin üzerlerine İsrail askerleri önce gaz ile saldırdı, bununla da yetinmeyen İsrail güvenliği Fliistinli göstericilerin üzerlerine gerçek mermilerle ateş açtı.

Birkaç saat içerisinde ölü sayısı 59'u bulurken, yaralananların sayısı ise 2770 olarak açıklandı. Ayrıca İsrail askerleri gazetecileri de hedef aldı. Filistin basınından 15 gazeteci vurularak yaralandı.

8 AYLIK BEBEK ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail askerleri kadın, erkek ayırt etmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda kimsenin yaşına da bakmadı. Öyle ki öldürülenlerin arasında 8 aylık bir bebek de vardı. Vücuduna isabet eden mermi sonucu hayatını kaybeden bebek, İsrail barbarlığının geldiği son noktayı gösterdi.









GAZZE VE RAMALLAH'TA YAS

İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği katliam sonrasında Gazze ile Ramallah'ta yas vardı. Şehit düşen Filistinlilerin aile ve yakınları gözyaşlarına boğulurken güçlükle ayakta durabildiler.

Hastaneler devamlı gelen yaralılar ile dolup taşarken, morglara da cansız bedenler getirildi. Aileler şehit düşen yakınlarına son kez sarılırken, duygu dolu kareler boğazları düğümledi.

KUDÜS'TE GREV

Filistin hükümetinin açıkladığı üç günlük yas bugün başladı. Üç günlük grevin ilk gününde Kudüs'ün tarihi sokaklarında dükkanlar kapandı, kapılara kilitler vuruldu, kepenkler indirildi.

İSRAİLLİLER KUTLUYOR

Gazze ve Ramallah'ta yaşanan bu katliam İsrail'in umrunda dahi olmadı. ABD'nin büyükelçiliğini açtığı Kudüs'te İsrailliler zafer kutlamaları yaparken, Kudüs'ün tarihi surlarına ABD ve İsrail bayrakları ile Trump'a methiyeler dizildi.

İsrailliler surların önünde hatıra fotoğrafları çekerken Gazze ve Ramallah'ta yaşanan acıyı görmezden geldi.