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Filistin'de katliamın bilançosu artıyor

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması sonucu başlayan olaylarda bilanço giderek ağırlaşıyor.

Haber Merkezi | 15.05.2018 - 09:17..
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Filistin'de katliamın bilançosu artıyor

İsrail'in Kudüs işgali, dün ABD'nin büyükelçiliğini taşımasıyla resmiyete kavuştu. Başkent dayatmaları ve zorbalık ile İsrail'e peşkeş edilmeye çalışılan Kudüs için Gazze ve Ramallah'ta kan döküldü. İsrail askerleri, Filistinlilieri katletti.

Filistin'de katliamın bilançosu artıyor

59 ÖLÜ 2770 YARALI

Günün erken saatlerinde başlayan protestolar, saat 4'ten sonra İsrail katlimanı dönüştü. Barışçıl bir şekilde gösteri düzenlemeye çalışan eylemcilerin üzerlerine İsrail askerleri önce gaz ile saldırdı, bununla da yetinmeyen İsrail güvenliği Fliistinli göstericilerin üzerlerine gerçek mermilerle ateş açtı.

Filistin'de katliamın bilançosu artıyor

Birkaç saat içerisinde ölü sayısı 59'u bulurken, yaralananların sayısı ise 2770 olarak açıklandı. Ayrıca İsrail askerleri  gazetecileri de hedef aldı. Filistin basınından 15 gazeteci vurularak yaralandı.

Filistin'de katliamın bilançosu artıyor

8 AYLIK BEBEK ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail askerleri kadın, erkek ayırt etmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda kimsenin yaşına da bakmadı. Öyle ki öldürülenlerin arasında 8 aylık bir bebek de vardı. Vücuduna isabet eden mermi sonucu hayatını kaybeden bebek, İsrail barbarlığının geldiği son noktayı gösterdi.

Filistin'de katliamın bilançosu artıyor

Filistin'de katliamın bilançosu artıyor

Filistin'de katliamın bilançosu artıyor

GAZZE VE RAMALLAH'TA YAS

İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği katliam sonrasında Gazze ile Ramallah'ta yas vardı. Şehit düşen Filistinlilerin aile ve yakınları gözyaşlarına boğulurken güçlükle ayakta durabildiler.

Filistin'de katliamın bilançosu artıyor

Hastaneler devamlı gelen yaralılar ile dolup taşarken, morglara da cansız bedenler getirildi. Aileler şehit düşen yakınlarına son kez sarılırken, duygu dolu kareler boğazları düğümledi.

Filistin'de katliamın bilançosu artıyor

KUDÜS'TE GREV

Filistin hükümetinin açıkladığı üç günlük yas bugün başladı. Üç günlük grevin ilk gününde Kudüs'ün tarihi sokaklarında dükkanlar kapandı, kapılara kilitler vuruldu, kepenkler indirildi.

Filistin'de katliamın bilançosu artıyor

İSRAİLLİLER KUTLUYOR

Gazze ve Ramallah'ta yaşanan bu katliam İsrail'in umrunda dahi olmadı. ABD'nin büyükelçiliğini açtığı Kudüs'te İsrailliler zafer kutlamaları yaparken, Kudüs'ün tarihi surlarına ABD ve İsrail bayrakları ile Trump'a methiyeler dizildi.

Filistin'de katliamın bilançosu artıyor

İsrailliler surların önünde hatıra fotoğrafları çekerken Gazze ve Ramallah'ta yaşanan acıyı görmezden geldi.

Filistin'de katliamın bilançosu artıyor

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