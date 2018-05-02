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Filistin'den İsrail'i Yahudi devleti olarak tanıyan tasarıya tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i Yahudi halkının ulusal devleti şeklinde tanımlayan milliyetçilik yasa tasarısına tepki gösterdi.

AA | 02.05.2018 - 03:32..
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Tasarının ırkçı rejimi desteklediği ve uluslararası yasalarla insani ilkelere aykırı olduğunu belirten Filistin, resmi sınırların belirtilmemesine de değindi.

"SINIRLARIN BELİRTİLMEMESİ GENİŞLEME POLİTİKASINDAN"

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail meclisinde (Knesset) hazırlık okuması onanan İsrail'i Yahudi halkının ulusal devleti şeklinde tanımlayan milliyetçilik yasa tasarısının "ırkçı rejimi desteklediği ve uluslararası yasalarla insani ilkelere aykırı olduğu"nu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada söz konusu yasa tasarısının "ırkçı ve ayrımcı rejimi sağlamlaştırdığı, Filistinlileri ve İsrail'de yaşayan Arapları ötekileştirdiği ayrıca uluslararası yasalar ve insani ilkelerle çeliştiği" vurgulandı.

Filistin'den İsrail'i Yahudi devleti olarak tanıyan tasarıya tepki

RESMİ TAKVİM İBRANİ TAKVİMİ

Knesset Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, yasa tasarısının 64 evet, 50 hayır oyuyla ilk okumasının yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, yasa tasarısında, "İsrail'in, Yahudi halkının ulusal vatanı olarak konumunun ve Yahudi halkının vatanlarında kendi kaderini tayin hakkının pekiştirildiği", Kudüs'ün "İsrail'in başkenti" şeklinde tanımlandığı ve resmi dilin İbranice olarak belirlendiği aktarılmıştı.

Tasarı ayrıca İbrani takvimin resmi takvim olmasını, bağımsızlık günü ve Yahudi bayramlarının da resmi tatil ilan edilmesini öngörüyor.

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