taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.256
USD
3,7519
EURO
4,5012
ALTIN
159,23
PETR
67,8200

Filistin’e destek veren derneklerin İsrail’e girişi yasak

İsrail Stratejik İlişkiler Bakanlığı, Filistin’e destek veren ve İsrail’i boykot çağrısı yapan Avrupa ve Amerika’daki 21 dernek ve kuruluşun ismini yayınlayarak, İsrail’e girişini yasakladı.

İHA | 08.01.2018 - 14:04..
  1. Haberler
  2. Dünya

S

İtalya, Fransa ve Güney Afrika’da İsrail’in Filistinlilere uyguladığı baskıyı sona erdirmek ve İsrail’i BM kararlarına uymaya zorlayan dernek olarak bilinen, (İsrail’i) boykot, tecrit etme, yaptırım hareketi anlamına gelen (BDS) dernek üyelerinin İsrail’e girişi yasaklandı.

YAHUDİ DERNEK DE LİSTEDE

İsrail’e girmesi yasaklanan dernekler arasında Filistinle dayanışma içinde bulunan İskandinav ülkeleri, “Barış için Yahudi Sesi” ismindeki Amerikan Yahudi Dernekleri de listede yer aldı. Bu kişilerin İsrail’e girmeleri durumunda gözaltına alınacakları kaydedildi.

YASAKLANAN DERNEKLER

İsrail Parlamentosu, geçen Mart ayında İsrail’i boykot eden ülkelerin vatandaşlarına vize verilmemesini öngören bir kanun çıkarmıştı. İsrail Stratejik İlişkiler Bakanlığının İsrail’e girişini yasakladığı derneklerin isimleri şöyle: AFPS (Fransa Filistinle Dayanışma Derneği) Fransa ve İtalya BDS dernekleri. ECCP (Koordinasyon Komitesi ve Filistin Dernerkleri), FOA (El-Aksa’nın dostları), IPSC ( (İrlanda Filistin Dayanış Kampanyası) Norge (Norveç Filistin Komitesi) PGS- (İsveç Filistinle Dayanışma Derneği-Palestinagrupperna i Sverige), PSC (Flistinle Dayanışma Kampanyası) War on Want (Savaş ve İste) BDS Kampanyesı, USA-AFSC (Amerikan Dostları Hizmet Komitesi), AMP (Filistin için Amerikan Müslümanları) JVP (Barış için Yahudi Sesi) NSJP (Filistin davası için Milli Öğrenciler) USCPR (ABD, Filistin Hakları Kampanyası)

İlginizi Çekebilir
Almanya'da sosyal medyaya sıkı denetim
Yeni yasayla Facebook ve Twitter, rapor edilen iletiyi 24 saat içinde silmek zorunda. İleti silinmezse 50 milyon euroluk ceza kesilecek. Uygulamanın ilk kurbanı Adalet Bakanı oldu.
Filistinlilere saldıran İsrailliler ceza almıyor
İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin halkına ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiren İsraillilerin çoğunun herhangi bir ceza almadığı bildirildi.
Kim’in doğum günü kutlanmadı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un 34. doğum günü, önceki liderlerin ihtişamlı doğum günü kutlamalarının aksine kutlanmadı.
Azez'deki katliamın yıl dönümünde yeni saldırı önlendi
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinin merkezinde, geçen yıl 60'tan fazla sivilin öldüğü katliamın yıl dönümünde, aynı yerde bombalı araç saldırısı engellendi
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC'deki seçimlerde sonuç belli oldu

KKTC'deki seçimlerde sonuç belli oldu

36
28 Şubat davası görülmeye başlandı

28 Şubat davası görülmeye başlandı

139
75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

99
Devlet Bahçeli medya buluşmasında

Devlet Bahçeli medya buluşmasında

428
Cem Özdemir Almanya'nın Türkiye'ye baskı yapmasını istedi

Cem Özdemir Almanya'nın Türkiye'ye baskı yapmasını istedi

92
Celal Şengör eleştirilere cevap verdi

Celal Şengör eleştirilere cevap verdi

271
ABD Suriye'de PKK'yı resmen tanımaya hazırlanıyor

ABD Suriye'de PKK'yı resmen tanımaya hazırlanıyor

142
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM