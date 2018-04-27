taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.117
USD
4,0772
EURO
4,9243
ALTIN
172,55
PETR
74,4500

Filistinli bilim adamı infazında MOSSAD şüphesi

Malezya’da cumartesi günü öldürülen Filistinli elektrik mühendisinin, savaş teknolojisi üretmek üzere Hamas tarafından görevlendirildiği ve İsrail’in gizli servisi Mossad’ın hedefi olduğu belirtildi.

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 09:35..
  1. Haberler
  2. Dünya

Malezya'nın Başkenti Kuala Lumpur'da öldürülen Filistinli bilim insanının cinayetine ilişkin detaylar netleşiyor. Filistinli bilim insanı Fadi el-Batş’ın İsrail gizli servisi Mossad’ın Filistinli bilim insanlarına yönelik gerçekleştirdiği geniş çaplı operasyon kapsamında hedef alındığı iddia edildi.

Filistinli bilim adamı infazında MOSSAD şüphesi

HAMAS’IN İHA PLANI

Hamas bir süredir İsrail ile savaşını geri planda sürüdürürken, atik bir pozisyonda bulunmaması geri çekiliyor yorumlarını beraberinde getirmiş. Hamas'ın geri planda durmasının altında İHA yapma planı olduğu belirtildi.

Hamas bir süredir Gazze’deki bilim insanları ve mühendisleri yurt dışına gönderip orada silah teknolojisi üzerine eğitim almalarını sağlıyor.Yurt dışından alınan eğitimlerle Hamas'ın kendi İHA ile birlikte su altı araçları da yaparak İsrail'e karşı mücadele vermeye çalıştığı belilrtildi.

İSTANBUL’DA GÖRÜŞECEKTİ

Konuya ilişkin NYT’ye konuşan istihbaratçılara göre Batş, Hamas için silah sistemleri ve insansız hava araçları üretecek çalışmalar yapmak üzere Malezya’ya gönderildi. Malezya’da akademik kariyerinin yanı sıra bir camide imamlık yapan Batş’ın öldürüldüğü gün akademik bir toplantıya katılmak üzere İstanbul’a gelmesi bekleniyordu.

Orta Doğulu bir istihbarat yetkilisi, Hamas’ın bilim insanlarını eğitim için yurt dışına gönderme projesinin İstanbul’dan yönetildiğini ve Batş’ın Hamas’ın söz konusu projesinin başındaki ismi Maher Salah ile İstanbul’da görüşmesinin planlandığını söyledi. Batılı ve Ortadoğulu istihbarat kaynakları, Batş’ın Kuzey Kore’den silah almak üzere anlaşmalara da dâhil olmuş olabileceğini aktardı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kuzey ile Güney Kore liderleri barış ağacı dikti
Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerçekleşen dostluk rüzgarları devam ediyor. İki ülke liderleri birlikte barış ağacı dikti.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kim ile tokalaştı
ABD'nin çiçeği burnunda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kim Jong ile Kuzey Kore'de görüştüğü fotoğraflar ortaya çıktı.
The Economist'te yayınlanan 24 Haziran analizi
Her seçim döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde yayın yapan İngilizler, karalama çalışmalarını hızlandırdı.
Çin halkı topladığı puana göre yaşayacak
Polislerin suçluları yakalamak için akıllı gözlükler kullandığı Çin'de 2020'den itibaren sosyal puanlama sistemine geçilmesi planlanıyor. Buna göre tüm vatandaşlar topladığı puanlarla yaşayacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler yine istifa edecek

CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler yine istifa edecek

361
Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri buluştu

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri buluştu

83
Beşiktaş'ın maçtan çekilme kararında Şenol Güneş etkisi

Beşiktaş'ın maçtan çekilme kararında Şenol Güneş etkisi

225
CHP'de Büyükerşen'in önü yaşı nedeniyle kesildi

CHP'de Büyükerşen'in önü yaşı nedeniyle kesildi

31
Hadise'ye ikinci haciz

Hadise'ye ikinci haciz

35
MHP Lideri Bahçeli'nin kafası rahat

MHP Lideri Bahçeli'nin kafası rahat

40
ABD'den FETÖ'cü papaz için Türkiye'ye F-35 tehtidi

ABD'den FETÖ'cü papaz için Türkiye'ye F-35 tehtidi

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM