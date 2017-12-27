Filistinli çocuğun dramı İzetbegovic'i duygulandırdı

Yıl sonu geleneği haline gelen Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları 2017" oylamasına Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic de katıldı.

Boşnak Lider, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları ilgiyle inceledi.

İZETBEGOVİC'İN OYU FİLİSTİNLİ ÇOCUĞA

İzetbegovic, haber kategorisinde, Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında İsrail askerlerinin gözaltına aldığı ve gözlerini bağlayıp götürdüğü 16 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğun bulunduğu ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" isimli fotoğraf için oyunu kullandı.

"İKİLEMDE KALMADIM"

İzetbegovic, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, haber kategorisinde oy verdiği "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" başlıklı fotoğraf konusunda ikilemde kalmadığını vurgulayarak, "Bu fotoğraf, o bölgede on yıllardır devam eden, çok daha güçlü ve organize olanın zayıfa karşı şiddetinin paradigması aslında. Fotoğrafta çocuğun gözlerinin bağlı olduğunu görüyoruz. Bu, aslında yıllardır süren şiddetin bir fotoğrafı." ifadelerini kullandı.

16 yaşındaki Filistinli Junidi'nin gözaltına alındığı an VİDEO/RUPTLY

