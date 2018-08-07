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Filistinli çocuklar'dan İsrail'e protesto

Gazzeli çocuklar, İsrail'in yaptığı zulmü pankartlarla protesto etti.

İHA | 07.08.2018 - 17:13..
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Yüzlerce Filistinli çocuk, İsrail’in 11 yıldır Gazze’ye uyguladığı deniz ve kara ablukasını ve 1948’de sürgüne gönderilen Filistinlilerin geri dönüş hakkı için yapılan gösterilerde aralarında 10’larca çocuğun da bulunduğu 160 kişinin öldürülmesini protesto etti.

"İSRAİL ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜYOR"

Gazze Ablukasını Kırma ve Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü Komitesi, ‘muhasarada çocukların yüzü’ isimli bir gösteri düzenledi. Gösteride çocuklar Filistin bayraklarını sallayarak “İsrail çocukları öldürüyor”, “Bizim yaşama hakkımız var”, "Biz muhasara içinde doğduk” pankartları taşıdı.

Filistinli çocuklar'dan İsrail'e protesto

ABLUKAYI PROTESTO ETTİLER

Çocuklar, üzerinde İsrail askerlerinin öldürdüğü çocukların resimleri bulunan balonları havaya bıraktı. Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze’nin doğu sınırında yapılan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü sırasında İsrail askerlerinin 23 Filistinli çocuğu öldürdüğünü, 3 bin 279 çocuğu da yaraladığını belirtiyor.

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