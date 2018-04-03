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Filistinli öğrenciler eğitimlerine devam ediyorlar

Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde lise öğrencileri, okul yolunda ve ders sırasında hemen her gün İsrail askerlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin tacizlerine maruz kalıyor.

AA | 03.04.2018 - 09:20..
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Filistinli öğrenciler eğitimlerine devam ediyorlar

Nablus-Ramallah sınırındaki El-Lubben es-Saviye Erkek Lisesi'nde okuyan öğrenciler, okulun çevresinde konuşlanan İsrail askerlerinin baskı ve ihlalleriyle karşı karşıya kalıyor.

Ancak sıkıntılarını şikayet edecekleri ne bir merci buluyor ne de sorunlarını çözecek güce sahipler.

Filistinli öğrenciler eğitimlerine devam ediyorlar

İsrail güçleri, Yahudi yerleşimcilerin araçlarına taş atıldığı gibi çeşitli bahanelerle öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiler kullanarak korku ve şiddet politikasını uygulamayı sürdürüyor.

KABUSA DÖNEN EĞİTİM

İstisnasız her gün okula gelirken İsrail askerleri tarafından durdurulduğunu ve üzerinin arandığını, bu nedenle genelde derslere geç kaldığını ifade eden  Abdullah en- Nubani, sabahları okula giderken yürüdükleri yolun, kabusa dönüştüğünü dile getirdi.

Filistinli öğrenciler eğitimlerine devam ediyorlar

"BİZİ DURDURUP ÜZERİMİZİ ARIYORLAR"

"Bizi durdurup, üzerimizi arıyorlar. Aramızdan bazılarını, Yahudi yerleşimcilerin araçlarına taş attığımız gerekçesiyle gözaltına alıyorlar.

Okula gitmek için en az bir kilometre yol yürüyoruz. Bir de askerlerin engellemesiyle karşılaşırsak en az üç kilometre yürümek durumunda kalıyoruz."

Filistinli öğrenciler eğitimlerine devam ediyorlar

"ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİSİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

İsrail askerleri veya Yahudi yerleşimcilerin günübirlik tacizleri altında okula ulaşarak eğitim almaya çalıştıklarına dikkati çeken Nubani"Önceki gün askerler bir öğrenciyi sıkıştırdı, eğer öğretmenler ile çevredekiler müdahale etmeseydi gözaltına alacaklardı. Askerler göz yaşartıcı gaz kullandı, havaya ateş açtı. Bunlar, öğrencilerin psikolojisini olumsuz etkiliyor."

Filistinli öğrenciler eğitimlerine devam ediyorlar

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