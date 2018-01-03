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Filistinli siyasetçiden Trump'a yanıt

Filistin'e yapılan yardımları kesme tehdidinde bulunan Trump'a, Filistinli siyasetçi Hanan Aşravi'nden cevap geldi. Aşravi, "Bize şantaj yapamayacaklar." diye konuştu.

REUTERS | 03.01.2018 - 11:44..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına sadece Filistin değil, dünyanın birçok yerinden tepki geldi. Bu kararın yankıları ise sürüyor. Yapılan açıklamalarla daha da derinleşiyor.

İsrail-Filistin arasında barış görüşmelerinin sıkıntıya girdiği ve Filistinlilerin artık barışı düşünmediği gerekçesiyle ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili bir tweet attı.

Filistinli siyasetçiden Trump'a yanıt

TRUMP TWEET ATMIŞTI

ABD Başkanı'nın attığı tweette, "Washington Filistinlilere 'YÜZ MİLYONLARCA DOLAR' veriyor, ancak takdir ya da saygı görmüyor. Onlar İsrail ile uzun süredir gecikmiş bir barış anlaşmasını görüşmek bile istemiyorlar... Artık barışı görüşmek istemeyen Filistinlilere neden gelecekte de bu büyük miktarlardaki ödemeleri yapmamız gereksin?" şeklinde bir yazı paylaşmıştı.

Filistinli siyasetçiden Trump'a yanıt

"BİZE ŞANTAJ YAPAMAYACAKLAR"

Trump'ın bu tweet'ine ilk cevap, yine Filistinlilerden geldi. Filistinli siyasetçi Hanan Aşravi, "Bize şantaj yapamayacaklar. Başkan Trump bizim barış, özgürlük ve adalet arayışımızı sabote etti.  Şimdi de (Trump) kendi sorumsuz eylemlerinin sonuçları için Filistin'i suçlamaya cüret ediyor." diye konuştu.

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