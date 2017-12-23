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Filistinliler Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti

Mescid-i Aksa’da kılınan cuma namazının ardından Harem-i Şerif’in avlusunda toplanan Filistinliler, Türk bayrakları açarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

AA | 23.12.2017 - 06:36..
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Filistinliler Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti

Harem-i Şerif’in avlusunda toplanan Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ettiği ilk günden itibaren karara karşı çıkan Türkiye ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tasarıya geçit vermeyen ülkeleri selamladı.

Filistinliler Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti

CUMA NAMAZINDA 45 BİN KİŞİ VARDI

Kudüs ve Filistin lehine sloganlar atan Filistinliler, Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini taşıdı.

Kudüs İslami Vakıf İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Mescid-i Aksa’da 45 bin kişinin cuma namazını eda ettiğini dile getirdi.

Filistinliler Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti VİDEO

Filistinliler Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti

TÜRKİYE'DEN GİDENLER DE VARDI

Mescid-i Aksa’da okunan cuma hutbesinin ardından bir grup Filistinli Harem-i Şerif’in avlusunda Kudüs ve Filistin lehine slogan attı.

Aralarında Türkiye’den gelen ziyaretçilerin de olduğu grupta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları ile Türkiye ve Malezya bayrakları açıldı.

Grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Filistinliler Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti

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