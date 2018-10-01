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Filistinliler genel greve gidiyor

Filistinliler, ırkçı Yahudi ulus devlet yasası ile İsrail'in Doğu Kudüs'ün doğusunda yer alan Han el-Ahmer'i yıkma kararını protesto için genel grev kararı alındı.

AA | 01.10.2018 - 06:38..
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Grevin, ticaret sektörünü, hükümete bağlı olan ve olmayan tüm kurumları kapsayacağını belirten komite, ırkçı yasaya tepki göstererek, Han el-Ahmer sakinleriyle dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

GREV GENİŞ KAPSAMLI OLACAK

Batı Şeria'daki Ulusal ve İslami Güçler de hayatın her alanını etkileyecek şekilde genel greve gitme çağrısı yaptı. Açıklamada, ırkçı yasaya tepki için toplu halk eylemlere katılımın önemi vurgulandı.

İsrail'deki Arap Vatandaşları İzleme Yüksek Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada da ırkçı yasaya tepki ve Han el-Ahmer sakinleriyle dayanışma için İsrail'de yaşayan Filistinlilere genel grev çağrısında bulunuldu. Açıklamada, grevin geniş kapsamlı olacağı aktarıldı.

Gazze'deki 4 üniversite ile bir fakülte de eyleme katılacaklarını bildirdi.

Filistinliler genel greve gidiyor

ÜLKENİN YÜZDE 20'SİNDE ARAPLAR 2. SINIF VATANDAŞ OLACAK

Ramallah'taki Filistin yönetimine bağlı Filistin Para Otoritesi (Merkez Bankası mesabesinde), Gazze ve Batı Şeria'daki bankların bugün çalışmayacağını ve greve dahil olacağını duyurdu.

Gazze Belediyeler Birliği, Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesinin grevine katılacaklarını ve çalışmaları durduracaklarını kaydetti.

İsrail meclisinde temmuz ayında çok az oy farkıyla kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, yaklaşık 9 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği belirtiliyor.

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