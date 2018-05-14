Filistinliler şehit edilirken Trump: İsrail için büyük gün

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ilk, orta ve lisede okuyan küçük ressamların eserlerinden oluşan Sanat ve Dostluk temalı karma sergi açıldı.

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Resim sanatları straforda hayat buluyor

Resim öğretmeni Serkan Akkuş'un rölyef ve fresk resim sanatlarından esinlenerek kum sıvı ve alçı ile güçlendirdiği strafor üzerine yaptığı resimler büyük ilgi görüyor.