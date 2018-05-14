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Filistinliler şehit edilirken Trump: İsrail için büyük gün

Kudüs'ten şehit haberleri gelirken ABD Başkanı Donald Trump, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail için büyük gün" dedi.

İHA | 14.05.2018 - 14:41..
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Filistinliler şehit edilirken Trump: İsrail için büyük gün

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Kudüs Büyükelçiliğinin açılışının yapılmasına saatler kala Twitter’dan yaptığı açıklamada, “İsrail için büyük gün” dedi.

18 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

ABD’nin Tel Aviv’deki İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına karşı Gazze’de düzenlenen gösterilerde 18 Filistinli şehit olurken, ABD Başkanı Donald Trump Twitter’dan açıklama yaptı.

Büyükelçilik açılışının Doğu saatine göre 09.00’da (TSİ 16.00) yapılacağını ifade eden Trump, açılışın canlı yayınlanacağını belirterek bugünü "İsrail’in büyük günü” olarak tanımladı.

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