Peki Filiz Aker kimdir?

İşte detaylar...

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir otelde ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, Filiz Aker tarafından vurularak öldürüldü. Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker, kendisine de ateş ederek intihar etti.

BİR SÜREDİR ABD'DE YAŞIYORDU

1964 doğumlu ve son dönemlerde ABD'de yaşadığı belirtildi. Filiz Aker'in kullandığı ruhsatsız silah, cinayette kullanıldı ve Filiz Aker'in otelde cinayetten önce yemekte olduğu öne sürülüyor.

Filiz Aker bir süre boyunca mankenlik yaptı, aynı zamanda çeşitli sinema filmlerinde rol aldı.

OYNADIĞI FİLMLER

Vahşi ve Güzel (Ayşin) - 1989

Kurtlar Geceyi Sever - 1988

Sürgün - 1988

Alman Avrat 40 Bin Mark (Helga) - 1988

İnsan Avcıları - 1987

Bir Sonbahar Hikayesi (Dış İlişkiler) - 1994