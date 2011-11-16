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Filiz Aker kimdir
Filiz Aker kimdir
Filiz Aker, İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde ünlü oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ı vurarak öldürdü ve ardından intihar etti.
Peki Filiz Aker kimdir?
İşte detaylar...
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir otelde ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, Filiz Aker tarafından vurularak öldürüldü. Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker, kendisine de ateş ederek intihar etti.
BİR SÜREDİR ABD'DE YAŞIYORDU
1964 doğumlu ve son dönemlerde ABD'de yaşadığı belirtildi. Filiz Aker'in kullandığı ruhsatsız silah, cinayette kullanıldı ve Filiz Aker'in otelde cinayetten önce yemekte olduğu öne sürülüyor.
Filiz Aker bir süre boyunca mankenlik yaptı, aynı zamanda çeşitli sinema filmlerinde rol aldı.
OYNADIĞI FİLMLER
Vahşi ve Güzel (Ayşin) - 1989
Kurtlar Geceyi Sever - 1988
Sürgün - 1988
Alman Avrat 40 Bin Mark (Helga) - 1988
İnsan Avcıları - 1987
Bir Sonbahar Hikayesi (Dış İlişkiler) - 1994