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Filiz Akın: Yüz felci olacaktım

2002 yılında kansere yakalanan ve gördüğü tedaviyle hastalığı yenmeyi başaran Filiz Akın, bir kez daha hastanelik oldu.

Haber Merkezi | 10.01.2018 - 07:59..
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Filiz Akın: Yüz felci olacaktım

Usta oyuncu Filiz Akın, kulak enfeksiyonu nedeniyle 23 Aralık’ta ameliyat masasına yattı.

"6 SAAT SÜREN ÇOK KARMAŞIK BİR AMELİYAT"

Yüz felci ve menenjite yakalanma riskiyle karşı karşıya kaldığını belirten Akın, operasyon sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi: “Üç aydır serumlara, tüp takma ameliyatlarına rağmen sağ kulağımdaki enfeksiyon iyileşmiyordu. Prof. Dr. Günter Hafız, 23 Aralık’ta beni acil olarak ameliyata aldı. 6 saat süren, çok teknik ve karmaşık bir ameliyat geçirdim. Kulak zarı dahil, kulak içindeki tüm hasarlı dokular kazınarak boşaltıldı. Böylece kalıcı yüz felci ve menenjite dönüşebilecek bir tehlikeden ramak kala kurtarıldım.”

Filiz Akın: Yüz felci olacaktım

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